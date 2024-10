POL-PPRP: Kontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (01.10.2024, gegen 8:30 Uhr) wurde eine 13-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße leicht verletzt. Als sie aus der haltenden Straßenbahn ausstieg, wurde sie von einem rechts an der Bahn vorbeifahrendem Taxi gestreift. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

