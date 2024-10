POL-PPRP: Fahrrad geklaut - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 29.09.2024, 12 Uhr, bis zum 30.09.2024, 20 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Aprilia in der Friedelsheimer Straße. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Ein weiterer Roller der Marke Derby Cycle wurde in der Zeit vom 29.09.2024, 15 Uhr, bis zum 01.10.2024, 12:30 Uhr, in der Brändströmstraße gestohlen. Auch hier wird der Schaden auf rund 500 Euro geschätzt. ...

