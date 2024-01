Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gullydeckel in Seitenscheiben geworfen

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen, Unbekannte hatten in die Scheiben zweier geparkter Pkw Gullydeckel geworfen. In der Spittastraße in Wittingen wurde eine Schachtabdeckung in die Seitenscheibe eines Skoda Fabia geworfen. Die Seitenscheibe eines Opel Meriva, der in der Mühlenstraße parkte, wurde auf die gleiche Art, mit einer weiteren Abdeckung beschädigt. Die Taten ereigneten sich zwischen 11:00 Uhr am 03.01.2024 und 12:30 Uhr am 04.01.2024. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und sucht dazu Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen an den Tatorten nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 2520-0 entgegen.

