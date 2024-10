Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.10.2024), gegen 17:20 Uhr, stieß ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Von-Kieffer-Straße gegen das Auto einer 25-Jährigen. Die 25-Jährige befand sich zu der Zeit in ihrem Auto. Als sie ausstieg, war das verursachende Auto bereits geflüchtet. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kombi gehandelt haben. Am Auto der 25-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

