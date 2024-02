Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Gartenlaube brennt ab - Zeugensuche

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ist eine Gartenlaube an der Gladbacher Straße in Viersen abgebrannt.

Ein Anwohner hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er wahrgenommen hatte, dass das hölzerne Gebäude im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Flammen stand.

Die Wehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen Anbau fast vollständig verhindern, an dem Gebäude entstanden jedoch Schäden. Die Gartenlaube brannte bis auf das Fundament ab. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Deshalb suchen die Ermittelnden Zeuginnen oder Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen an der Gladbacher Straße gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. hei (114)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell