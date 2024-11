Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto fährt falsch herum im Kreisverkehr: Radfahrerin verletzt

Dormagen (ots)

Am Freitag (15.11.) ist eine 64-jährige Frau aus Dormagen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr sie gegen 13:10 Uhr den Kreisverkehr an der Einmündung der Römerstraße in die Nettergasse aus Richtung der Frankenstraße kommend. Aus der Römerstraße soll demnach ein PKW entgegen der Fahrtrichtung des Kreisverkehres in diesen eingefahren sein, um nach links in die Nettergasse einzubiegen. Beim Versuch, einem Zusammenstoß auszuweichen, touchierte die Dormagenerin den Bordstein und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einem hinter ihre fahrenden 69-Jährigen, ebenfalls aus Dormagen, gelang es durch rasche Reaktion, eine Kollision zu verhindern, er blieb unverletzt. Der PKW soll nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er entfernte sich über die Nettergasse.

Bei dem fraglichen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen, möglicherweise Modell VW Polo, gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen nach diesem Fahrzeug aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei erinnert: Fahrerflucht, eigentlich "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort", ist ein Vergehen, welches eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe sowie Führerscheinentzug oder Fahrverbot nach sich ziehen kann. Das gilt auch, wenn es zu keiner direkten Kollision gekommen ist. Unfallbeteiligte sind verpflichtet, Halt zu machen, sich über die Folgen des Unfalls zu vergewissern und anderen Beteiligten ihre Personalien anzugeben. Am besten sollte immer die Polizei hinzugezogen werden, die das weitere Vorgehend klärt. So sind alle Beteiligten auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell