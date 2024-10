Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer landet in Polizeizelle und bekommt Anzeige

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (29.10.2024) versuchte eine Streifenbesatzung einem 32-Jährigen, der stark alkoholisiert auf einem Gehweg lag, zu helfen. Daran zeigte der Mann aber wenig Interesse. Stattdessen fing er im weiteren Verlauf an, zu randalieren, leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte und schlief seinen Rausch letztendlich in einer Zelle aus.

Gegen 03:15 Uhr wurden die Beamten auf den 32-jährigen Hildesheimer aufmerksam, der in der Hannoverschen Straße in Höhe des Busbahnhofs lag und fest schlief. Auf Ansprache zeigte er keinerlei Reaktion, weshalb ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Als er kurze Zeit später aufwachte, lehnte der Mann jedoch jegliche Hilfe ab. Er kündigte an, selbst nach Hause gehen zu wollen und machte sich über den ZOB in Richtung Fußgängerzone auf. Nachdem er angefangen hatte herumzuschreien und gegen diverse Gegenstände zu schlagen und zu treten, wurde ihm im Bereich des Angoulemeplatzes Einhalt geboten. Wegen seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurden zwischenzeitlich Unterstützungskräfte hinzugezogen.

Dem Mann wurden Handschellen angelegt. Trotz derer startete er einen Fluchtversuch, der unterbunden wurde. Hierbei erlitt eine Beamtin leichte Verletzungen. Als der Mann unter Kontrolle war, wurde er zur Wache in die Schützenwiese gebracht und kam bis zum Morgen in eine Zelle.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell