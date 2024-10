POL-HI: Rollerfahrer unter Cannabis- und Amphetamineinfluss

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Bachstraße (mak). Am 28.10.2024, zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr, kommt es in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei Täter, die sich gegenüber dem Geschädigten als Handwerker ausgegeben haben. Zum besagten Zeitpunkt klingeln die Täter bei dem Geschädigten an der Wohnungstür und geben sich als Heizungstechniker aus. Nachdem Zutritt gewährt wurde, ...

mehr