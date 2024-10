Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Trickdiebstahl aus Wohnung

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bachstraße (mak). Am 28.10.2024, zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr, kommt es in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei Täter, die sich gegenüber dem Geschädigten als Handwerker ausgegeben haben. Zum besagten Zeitpunkt klingeln die Täter bei dem Geschädigten an der Wohnungstür und geben sich als Heizungstechniker aus. Nachdem Zutritt gewährt wurde, lenkt ein Täter den Geschädigten ab, während der andere Täter eine Geldbörse mit einem niedrigen zweistelligen Geldbetrag aus der Wohnung des Geschädigten entwendet. Anschließend verlassen beide Täter die Wohnung. Die Täter können beide als männlich beschrieben werden und sollen beide ca. 195 cm - 200 cm groß gewesen sein. Sie seien beide schlanker Statur, sowie zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen, hätten beide kurze braune Haare gehabt und hätten hochdeutsch gesprochen. Einer der Täter soll einen weißen Eimer mit sich geführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

