POL-NE: Jogger bei versuchtem Raub verletzt

Korschenbroich (ots) - Am Freitag (15.11.), gegen 11:30 Uhr, kam es an der Kreuzung L 381 / K 14 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 36 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin war auf der L 381 in Richtung Mönchengladbach unterwegs und hatte die Kreuzung geradeaus überqueren wollen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem 82 Jahre alten Autofahrer aus Mönchengladbach. Der ...

mehr