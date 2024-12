Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kinder auf offener Straße von Mann bedroht.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (29.11.2024) wurde die Polizei in die Lagesche Straße gerufen, da ein Mann zwei Kinder bedrohte und sich diese hilfesuchend an eine Zeugin wandten. Der 13-Jährige und die 9-Jährige befanden sich gegen 16.10 Uhr an der Bushaltestelle Pinneichen, als ein Mann auf sie zugelaufen kam, sie unvermittelt laut anschrie und bedrohte. Er behauptete ein Messer und eine Pistole mit sich zu führen. Die Kinder flüchteten verängstigt, der Mann lief ihnen hinterher. Schließlich wandten sich die Kinder an eine Zeugin, die die Polizei rief und die beiden zu einem nahegelegenen Supermarkt begleitete, um dort auf die Beamten zu warten. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige an einem Mehrfamilienhaus an der Lageschen Straße angetroffen werden, wo er randalierte und gegen die Tür trat. Der 27-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen von den Einsatzkräften freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung begleitet werden. Die Ermittlungen gegen den Detmolder wegen Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell