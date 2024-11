POL-BOR: Heek: Verkehrsunfall-Erstmeldung

Borken (ots) - Tatort: Borken, Raiffeisenstraße; Tatzeit: 26.11.2024, 17.40 Uhr; Eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendeten bislang unbekannte Täter in Borken. Die Geschädigte war gegen 17.30 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße. Beim Bezahlen an der Kasse musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, ...

