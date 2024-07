Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebin stiehlt hochwertige Uhr vom Handgelenk

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Eine bislang unbekannte Trickdiebin hatte am Mittwochvormittag (10.07., 11.50 Uhr) im Ortsteil Stukenbrock einem Mann seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen.

Bisherigen Erkenntnissen nach verwickelte die Frau den 68-jährigen Mann an der Einmündung Hauptstraße/ Bokelfenner Straße unvermittelt in ein Gespräch. Hierbei griff die Frau auch für einen Moment an den Arm des Mannes. Kurz darauf brach die Täterin das Gespräch ab, flüchtete und stieg auf der Beifahrerseite in ein Auto. Der Fahrer des Pkw fuhr dann zügig auf der Holter Straße in Richtung Schloß Holte davon. Erst im Anschluss bemerkte der 68-Jährige den Diebstahl seiner Uhr.

Der Beschreibung nach handelte es sich bei der Täterin um eine etwa 25-jährige Frau mit südosteuropäischem Aussehen. Sie war schlank und hatte dunkle, lange Haare. Der Fahrer des Pkw war etwa Ende 20 und hatte ebenfalls ein südosteuropäisches Aussehen. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle, kurze Haare und ein rundliches Gesicht. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat verdächtige Beobachtungen rund um die Tat gemacht? Wer kann Hinweise auf den Fluchtwagen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell