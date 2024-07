Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Buschortstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstag (09.07., 06.00 - 19.45 Uhr) hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Buschortstraße verschafft. Der Tatort befindet sich nahe der Einmündung Münsterstraße. Die Einbrecher nahmen Schmuck und Uhren sowie eine Spielkonsole des Herstellers Nintendo mit.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

