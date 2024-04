POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg

Rostock (ots) - Polizeibeamte haben am vergangenen Mittwoch einen 34-jährigen Deutschen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte gegen 18:15 Uhr im Vorraum eines Einkaufszentrums in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock randaliert. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Mann ein Fahrzeug und eine Tür des Einkaufszentrums. Zudem beleidigte und bedrohte er im weiteren Verlauf Personen und das Personal. Eine bisher ...

