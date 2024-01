POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Delmenhorst tödlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Montag, 15. Januar 2024, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Garrel mit einem Chrysler die Garreler Straße in Richtung Wardenburg. In Höhe der Straße "Lagerdamm" kam er zunächst ...

mehr