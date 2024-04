Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Rostocker Ermittler verhindern Anlagenbetrug und sichern 100.000,- Euro

Rostock (ots)

Die Rostocker Kriminalpolizei konnte durch schnelles Einschreiten einen größeren Geldbetrag vor Onlinebetrügern sichern.

Am vergangenen Dienstag erschien ein 61-jähriger Mann in einem Rostocker Polizeirevier und machte Angaben zu einem mutmaßlichen Betrugsdelikt. Bereits Anfang April hatte der Geschädigte einen Anruf, unter einer ihm unbekannten Rufnummer, erhalten. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter informierte den Geschädigten über eine Anlagemöglichkeit mit einer Rendite von 4,2 %. Der Geschädigte sagte zu und überwies 100.000,- Euro auf ein Konto. Im Nachgang der Überweisung brach der Kontakt zu dem Bankmitarbeiter ab und der Geschädigte bemerkte den Betrug. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme wurden Beamte der Rostocker Kriminalpolizei umgehend tätig und konnten den überwiesenen Betrag in Höhe von 100.000,- Euro bei einer Berliner Bank sichern. Der Geschädigte erhält in diesem Fall sein Geld zurück.

Die Rostocker Polizei rät in diesen Zusammenhang sich nicht von unseriösen Angeboten locken zu lassen. Fragen Sie bei ihrer Hausbank nach. Lassen Sie sich am Telefon nicht bedrängen oder unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Telefonat sofort. Seriöse Banken und Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu Kunden auf.

