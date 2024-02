Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss.

Bad Ems (ots)

Am 10.02.2024, gegen 17:20 Uhr kam es im Kreisverkehr der Marktstraße / Bleichstraße in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW zunächst über einen Fahrbahnteiler, anschließend über den Kreisverkehr und kam schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierdurch leicht verletzt, die Laterne sowie verschiedene Verkehrsschilder beschädigt. Bei ihm konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille . Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte bereits wenige Minuten zuvor einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL-Markts in Bad Ems verursacht hat und von der Unfallörtlichkeit geflüchtet war.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell