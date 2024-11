POL-BOR: Borken - Taschendiebe unterwegs

Reken (ots) - Tatort: Reken, Neue Mitte und Dorstener Straße; Tatzeit: 25.11.2024, 20.00 Uhr, bis 26.11.2024, 07.00 Uhr; In mehrere Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Einbrecher an der Straße Neue Mitte und an der Dorstener Straße insgesamt fünf Transporter auf und entwendeten daraus Werkzeuge. ...

mehr