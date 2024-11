Polizei Köln

POL-K: 241115-3-K Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Zwei mutmaßliche Dealer vorläufig festgenommen

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (15. November) hat ein Streifenteam der Polizei Köln im Stadtteil Kalk zwei mutmaßliche Dealer (23, 28) vorläufig festgenommen. Die Polizisten hatten die beiden Männer, die mit einem Renault Clio auf der "Straße des 17. Juni" unterwegs waren, gegen 1 Uhr kontrolliert und rund 100 Gramm Kokain unter dem Fahrersitz gefunden. Wie ein Drogenvortest zeigte, wiesen die Hände beider Männer Spuren von Kokain auf. Außerdem fanden die Beamte in den Smartphones der beiden Bulgarier eine Liste mit Geldbeträgen, die mutmaßlich mit Drogengeschäften in Verbindung stehen. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/de)

