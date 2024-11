Polizei Köln

POL-K: 241114-1-K/LEV Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche "Man in the middle" - Präventionshinweise für Unternehmen

Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Täter per E-Mail versandte Rechnungen als "Man in the middle" abfangen, die Kontonummer ändern und Zahlungen auf das eigene Konto umleiten.

Wie funktioniert das? Zunächst spähen Cyberkriminelle die Zugangsdaten zu E-Mail-Konten von Betrieben aus, um den E-Mail-Verkehr mitzulesen. Sie verändern eingehende Rechnungen, versehen die Rechnungsadresse mit einer neuen IBAN Verbindung und verschicken sie mit dem Hinweis: "Achtung! Geänderte Bankdaten". Da Rechnung und Geldforderung zu einem realen Geschäft passen, kommen keine Zweifel auf, die eine Überweisung verhindern. Erst bei eingehenden Mahnungen fällt der Betrug auf.

Wie Sie sich schützen können? Sie sollten immer hellhörig werden, wenn Sie über eine neue Kontoverbindung des Rechnungsstellers informiert werden. Rufen Sie beim Geschäftspartner an und vergewissern Sie sich, dass diese Änderung rechtens ist. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner über die Betrugsmasche.

Weitere Informationen finden Sie unter https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2024-11/man-in-the-middle_0.pdf . (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell