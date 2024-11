Polizei Köln

POL-K: 241113-3-K Zeugensuche nach Raubüberfall - vier Tatverdächtige flüchtig

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 28 Jahre alten Rumänen in der Nacht zu Mittwoch (13. November) im Stadtteil Poll sucht die Polizei nach vier Tatverdächtigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 28-jährige in seinem VW auf einem Parkplatz an der Rolshover Straße geschlafen haben, als vier mutmaßliche Räuber gegen 3.30 Uhr die Fensterscheibe einschlugen, ihm ein Messer vorhielten und die Herausgabe seiner Tasche mit Bargeld forderten. Nachdem der Überfallene sich geweigert hatte, sollen die Männer seine Tasche, sein Handy und den Autoschlüssel gewaltsam an sich genommen haben und in Richtung Rolshover Straße weggelaufen sein. Das Handy fanden Polizisten wenig später auf dem Parkplatz. Der Überfallene wurde mit Prellungen und geringfügigen Schnittverletzung an der Hand in einem Krankenhaus behandelt.

Er beschreibt die Täter als circa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß. Sie sollen maskiert gewesen sein, einer von ihnen habe ein rotes Oberteil getragen.

Zweiter Raub vereitelt

Noch während des Polizeieinsatzes auf dem Parkplatz machte ein weiterer Rumäne (30) auf sich aufmerksam. Auch er habe in seinem Auto auf dem Parkplatz geschlafen, sei aber rechtzeitig aufgewacht, als mehrere Männer an seinem Fenster hantierten. Beim Starten des Motors seien die Tatverdächtigen geflüchtet.

Hinweise zu den beiden Fällen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen (bg/de)

