POL-K: 241112-3-K/BAB/SU Sattelzug kippt nahe Kreuz Meckenheim um - Zeugensuche

Köln (ots) - In den ersten Wochen der dunklen Jahreszeit stellt die Polizei vermehrt Einbruchsversuche in Köln und Leverkusen fest, nachdem Wohnungsinhaber auf Klingeln nicht reagiert haben. In mehreren Fällen kam es durch dieses Verhalten zu Kontakt mit den Einbrechern an der Tür, die offenbar von einer leeren Wohnung ausgegangen waren. Aus diesem Grund empfiehlt ...

