Polizei Köln

POL-K: 241112-2-K/LEV Achtung: Dunkle Jahreszeit - Was tun, wenn Einbrecher klingeln?

Köln (ots)

In den ersten Wochen der dunklen Jahreszeit stellt die Polizei vermehrt Einbruchsversuche in Köln und Leverkusen fest, nachdem Wohnungsinhaber auf Klingeln nicht reagiert haben. In mehreren Fällen kam es durch dieses Verhalten zu Kontakt mit den Einbrechern an der Tür, die offenbar von einer leeren Wohnung ausgegangen waren. Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei sich bemerkbar zu machen, auch wenn man die Tür nicht öffnen möchte. Das Licht einschalten oder die Musik anmachen, reicht häufig schon aus, um den Einbrecher abzuhalten oder zu verscheuchen.

Hier die wichtigsten Tipps zusammengefasst:

- Machen Sie sich bemerkbar, wenn es an der Tür klingelt, um zu signalisieren, dass Sie zuhause sind. - Schalten Sie das Licht ein. - Schließen Sie immer die Haus-/ oder Wohnungstür ab! - "Drücken" sie nie die Haustür in Mehrfamilienhäusern aus der Wohnung auf, wenn sie nicht wissen, wer vor der Tür steht und wo derjenige hin will.

Weitere Präventions-/ und Verhaltenstipps finden Sie auf unserer Internetseite https://koeln.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-5.

Wie Sie Ihr Zuhause schützen können, welche Sicherungstechnik geeignet ist und wie richtiges Verhalten helfen kann, einen Einbruch zu verhindern, erfahren Sie in unserer Einbruchschutzberatung im "Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei Nordrhein-Westfalen" unter https://koeln.polizei.nrw/artikel/digitales-beratungs-und-praeventionszentrum-der-polizei-nrw-im-polizeipraesidium-koeln-neu-eroeffnet. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf folgenden Internetseiten unter "Riegel vor" https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer und unter Kriminalprävention - Technische Prävention https://koeln.polizei.nrw/technische-praevention. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell