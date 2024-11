Polizei Köln

POL-K: 241111-2-K Mutmaßlicher Drogenhändler vom Wiener Platz festgenommen - diverse Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Köln

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Schwerpunktgruppe Mülheim haben am Samstag (9. November) einen mutmaßlichen Drogenhändler (29) in seiner Wohnung auf der Holweider Straße in Mülheim vorläufig festgenommen. Vor Ort stellten sie unterschiedliche Drogen und knapp 14.000 Euro Bargeld sicher.

Der Festgenommene soll gegen 17.15 Uhr einem Mann aus seiner Wohnung heraus Drogen verkauft haben. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten des Verkäufers, in denen sich neben dem Bargeld noch knapp 1,2 Kilogramm Amphetamin, 1,2 Kilogramm Marihuana, 130 Gramm Kokain und knapp 100 Gramm Haschisch befanden. Zudem stellten die Polizisten einen Schießkugelschreiber samt Munition sicher.

Wegen des dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.

Zuvor kontrollierten Einsatzkräfte den mutmaßlichen Käufer (26), nachdem dieser die Wohnung des 29-Jährigen verlassen hatte und fanden bei seiner Durchsuchung knapp 60 Gramm Marihuana, 12 Gramm Kokain, 16 Gramm Haschisch und mehr als 3.000 Euro Bargeld. (cb/sb)

