Polizei Köln

POL-K: 241108-8-K Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus in Rath-Heumar

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Wikingerstraße in Rath-Heumar am Donnerstagnachmittag (7. November) sucht die Polizei nach drei Einbrechern. Laut Zeugen sollen die Männer, die durch einen Nachbarn (56) gestört wurden, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 25-30 Jahre alt sein. Der 56-Jährige hatte gegen 16.20 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Nebenhaus gehört, eine offenstehende Balkontür entdeckt und drei dunkel gekleidete Gestalten durch den Garten weglaufen sehen. Nach Aussage eines weiteren Zeugen soll ein heller Kombi älteren Baujahres mit Bergheimer Kennzeichen langsam in Richtung Porzer Straße gefahren sein. Das abgelesene Kennzeichen passt nicht zu dem beschriebenen Fahrzeugtyp. Die Polizei geht davon aus, dass das beobachtete Auto im Zusammenhang mit dem Einbruch steht. Der Fahrer und sein Beifahrer sollen etwa 30 Jahre alt sein. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Auto oder zu den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell