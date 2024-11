POL-K: 241108-7-K Mutmaßlicher Raub in der Altstadt - Polizei sucht Opfer, Zeugen und Tatverdächtige

Köln (ots) - Eine Stunde nach einem Einbruch in ein Fotogeschäft auf der Neusser Straße hat die Polizei am späten Donnerstagabend (7. November) einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Festgenommene soll um 22.15 Uhr über den Hinterhof in das Fotogeschäft eingedrungen sein, Vitrinen eingeschlagen und Schmuck ...

