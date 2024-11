Polizei Köln

POL-K: 241108-4-K/REK Polizisten finden Frauenleiche in Einfamilienhaus in Bergheim - mutmaßlicher Tatverdächtiger vermutlich von Bahn erfasst und getötet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Freitagvormittag (8. November) gegen 10.45 Uhr die Leiche einer 41 Jahre alten Frau in einem Einfamilienhaus auf der Glasbläserstraße in Bergheim-Quadrath-Ichendorf entdeckt. Aufgrund erster Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau von einem Bekannten, einem 19 Jahre alten Mann getötet wurde. Derzeit wird geprüft, ob es sich bei einem jungen Mann, der wenig später tot im Gleisbereich am Bahnhof in Kerpen-Horrem gefunden wurde, um den Tatverdächtigen handelt. Der Tote ist wegen der schweren Verletzungen noch nicht zweifelsfrei identifiziert.

Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell