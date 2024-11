Polizei Köln

POL-K: 241108-3-K Explosion vor Einfamilienhaus in Meschenich - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Freitag (8. November) gegen 2.10 Uhr ist es vor dem Eingang eines Einfamilienhauses an der Alte Kölnstraße in Köln-Meschenich zu einer Explosion gekommen. Eine 53 Jahre alte Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen. Die Tür und der Bodenbelag davor wurden beschädigt. Eingesetzte Polizeikräfte führten eine Nahbereichsfahndung durch und sicherten Spuren am Tatort.

Das Kriminalkommissariat 26 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu mehreren zurückliegenden Explosionen in anderen Ortsteilen. Die Tathintergründe sind unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/de)

