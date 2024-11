POL-K: 241107-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach Bundesligaspiel am RheinEnergieSTADION - Weitere Person identifiziert

Köln (ots) - Streifenteams der Polizei Köln haben am Mittwochabend (6. November) insgesamt acht scharfe Schusswaffen, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie unterschiedliche Drogen in einer Wohnung in Köln-Poll sichergestellt. Vor Ort nahmen sie einen 19 Jahre alten Beschuldigten vorläufig fest. Ursprünglich waren ...

