Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Junge Frau hält Bundespolizei am Flughafen Köln

Bonn auf Trab.

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Eine Sachbeschädigung, mehrfacher Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung standen am Ende zu Buche. Eine 25-jährige Deutsche beschäftigt die Bundespolizei bis in die frühen Morgenstunden.

Am 13. Dezember 2023, gegen 00:50 Uhr riss eine junge Frau ohne ersichtlichen Grund den Heckscheibenwischer an einem abgestellten Polizeiwagen am Flughafen Köln / Bonn ab. Dabei wurde sie von der Videoüberwachung gefilmt und konnte später durch Beamte der Bundespolizei im Bereich des Flughafengebäudes gestellt werden. Die Personenkontrolle ergab, dass die Frau einschlägig polizeilich bekannt ist und obendrein ein Hausverbot für den Flughafen besteht. Nach der Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, wurde die verbal aggressive Frau des Platzes verwiesen.

Im weiteren Verlauf der Nacht betrat die 25-Jährige aber erneut den Flughafen und wurde prompt von den Beamten angetroffen. Der erteilte Platzverweis wurde nun durch die zwischenzeitlich hinzugerufene Landespolizei zwangsweise durchgesetzt. Dabei musste die weiterhin sehr aggressive Frau zu Boden gebracht und kurzzeitig gefesselt werden. Im Folgenden wurde sie dann der PI 6 zugeführt und dort später entlassen.

Damit aber nicht genug, tauchte die Frau um 06:32 Uhr erneut am Flughafen auf, warf eine Bierflasche gegen die Eingangstür der Bundespolizeidienststelle und bedrohte die Polizeivollzugsbeamten. Anschließend flüchtete sie in Richtung des Bahnhofes am Flughafen Köln / Bonn. Nach kurzer Fahndung wurde sie dann im Bereich der Damentoilette im Terminal 1 angetroffen.

Schließlich wurde die uneinsichtige Dame zur Durchsetzung des Platzverweises dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell