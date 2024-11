Polizei Köln

POL-K: 241111-1-K Zeugenaufruf nach versuchter Vergewaltigung in Köln-Porz

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach Zeugen einer versuchten Vergewaltigung im Kreuzungsbereich Steinstraße/Deutzer Weg im Stadtteil Porz von Freitagabend (8. November). Es sind in erster Linie Passanten angesprochen, die gegen 19.45 Uhr an der KVB-Haltestelle "Steinstraße" auf die Bahn gewartet und den Übergriff auf eine junge Frau gegebenenfalls beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Mann hatte die Fußgängerin auf dem Deutzer Weg angesprochen und sich teilweise vor ihr entblößt. Als die Geschädigte weggerannte, riss ihr Verfolger sie auf einer Grünfläche zwischen Bahnsteig und Deutzer Weg zu Boden und legte sich auf sie. Die Frau konnte sich von dem Täter losreißen, worauf der etwa 25 Jahre alte und 1,70 Meter große männliche Tatverdächtige von ihr abließ und in Richtung Porzer Innenstadt flüchtete. Zur Tatzeit trug der Angreifer eine dunkle Trainingshose und eine dunkle Winterjacke.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 zu melden. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell