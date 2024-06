POL-GT: Portugiesische Nationalmannschaft von etwa 6000 Fans am Teamhotel empfangen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwoch (12.06., 23.45 Uhr) befuhr eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin die Paul-Schmitz Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei kam sie nach rechts von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Die Rheda-Wiedenbrückerin erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Ihr Beifahrer ...

mehr