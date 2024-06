POL-GT: 76-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (LZ) - In der Hesselteicher Straße in Borgholzhausen ereignete sich am Dienstagvormittag (11.06., 11.15 - 12.25 Uhr) ein Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen nach durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Durch Zeugen wurde in der Mittagszeit in der Nähe ...

