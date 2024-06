Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Hesselteicher Straße - Zeugen beobachten Unbekannten

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (LZ) - In der Hesselteicher Straße in Borgholzhausen ereignete sich am Dienstagvormittag (11.06., 11.15 - 12.25 Uhr) ein Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen nach durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Durch Zeugen wurde in der Mittagszeit in der Nähe des Tatorts eine verdächtige Person beobachtet. Beschrieben wurde diese als ein gepflegt wirkender Mann mit grauen Haaren, kräftiger Statur und durchschnittlicher Körpergröße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

