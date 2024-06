Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Westheider Weg

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Montagabend (10.06., 23.20 Uhr) kam es an einer Grundstückszufahrt auf dem Westheider Weg zu einer Kollision zwischen einem 70-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 25-jährigen Radfahrer. Ein Versmolder beabsichtigte mit seinem Mercedes auf das ein Tankstellengelände zu fahren. Zeitgleich befuhr ein Mann aus Bad Rothenfelde mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg des Westheider Wegs in entgegengesetzte Richtung. Im Zufahrtsbereich kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Osnabrücker Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

