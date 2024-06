Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer kollidiert mit Lkw

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Montagmittag (10.06., 12.50 Uhr) befuhr ein 74-jähriger Transporter-Fahrer aus Warendorf die Meller Straße. Unmittelbar hinter einer Baustellenausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, welcher zunächst auf der Meller Straße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs war. Ersten Ermittlungen nach geriet der Fahrradfahrer unmittelbar vor dem Unfall auf die Gegenfahrbahn. Der 27-jährige Fahrradfahrer aus Borgholzhausen stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

