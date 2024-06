Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen des Hauptzollamts Bielefeld, der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Kreispolizeibehörde Gütersloh - Bargeld beschlagnahmt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen 19.00 Uhr und 00.30 Uhr fanden am Freitagabend (07.06.) umfangreiche Kontrollen in verschiedenen Imbissen und Cafés statt. Als Teil des Projekts "Sichere Innenstadt" werden die Kontrollen in unterschiedlichen behördlichen Konstellationen regelmäßig wiederholt. Das Ziel sind Überprüfungen hinsichtlich strafrechtlicher, steuerrechtlicher und ordnungsrechtlicher Verstöße.

Neben zahlreichen ordnungsrechtlichen Verstößen an verschiedenen Lokalitäten, stach ein Imbiss im Gütersloher Stadtgebiet besonders heraus. Die Kühltruhe war deutlich zu warm. Ein Weiterverkauf der angebotenen Speisen wurde untersagt. Zudem konnte der Betreiber des Imbisses keine Belege für die Herkunft der Fleischspieße vorweisen.

Weitere Mängel an dieser und in weiteren Lokalitäten waren mangelhafte Feuerlöscher, nicht abgedeckte Steckdosen in den Küchen, falsch gelagerten Lebensmittel und mehrere brandschutzrechtliche Vergehen.

In einer Teestube wurden mehrere Personen angetroffen. Sie spielten Karten und hatten teilweise hohe Bargeldbeträge in den Taschen. Es ergab sich der Verdacht, dass in dem Ladenlokal illegales Glücksspiel betrieben wird. Die Beamten beschlagnahmten insgesamt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Darüber hinaus wurden in dem Laden fünf Spielautomaten sichergestellt. Sie wurden ohne Lizenz betrieben.

