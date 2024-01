Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Drei versuchte Wohnungseinbrüche in den vergangenen Tagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (29.01.2024) sind im Kreis Pinneberg drei versuchte Wohnungseinbrüche in Wedel, Quickborn und Tornesch polizeilich bekannt geworden, bei denen die unbekannten Täter jeweils kein Stehlgut erbeuten konnten.

Die erste Versuchstat ereignete sich im "Ansgariusweg" in Wedel in einem Zeitraum von Mittwoch (24.01.2024) gegen 18:00 Uhr bis Donnerstag (25.01.2024) gegen 11:00 Uhr. Die Unbekannten versuchten gewaltsam über die Terrasse einer Wohnung im Erdgeschoss einzudringen, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben.

Im Weiteren gab es im "Ernst-Barlach-Weg" in Quickborn am Samstag (27.01.2024) in einer Zeitspanne von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Beim Versuch, gewaltsam in das Objekt zu gelangen, vertrieb vermutlich der im Haus anwesende Hund durch lautes Bellen die unbekannten Täter, die im Anschluss in unbekannte Richtung flüchteten.

Abschließend drangen unbekannte Täter in der "Pinneberger Straße" in Tornesch am Montag (29.01.2024) in einem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Jedoch entwendeten die Eindringlinge auch in diesem Fall keine Gegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der summierte Sachschaden wird vorläufig auf knapp unter 2.000 Euro geschätzt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell