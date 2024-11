Polizei Köln

POL-K: 241112-1-K Fußgänger am Rheinufer von Lkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstagmorgen (12. November) am Konrad-Adenauer-Ufer von einem vorbeifahrenden Lkw (Fahrer: 61) erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Kölnbesucher um kurz vor 6 Uhr in Höhe des Kölner Musical Doms, trotz für ihn Rotlicht zeigender Ampel, auf die Fahrbahn getreten.

Der Lkw-Fahrer soll nach Zeugenangaben durch einen großen Schlenker nach links versucht haben auszuweichen. Dennoch habe er einen Zusammenstoß zwischen dem Auflieger seines Gespanns und dem Fußgänger nicht mehr verhindern können. Während Polizisten den Unfall aufnahmen und die Spuren sicherten, brachten Rettungskräfte den Schwerverletzten in eine Klinik. (cr/sb)

