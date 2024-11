POL-K: 241111-3-K Großeinsatz zur Eröffnung der Karnevalssession - vorläufige Einsatzbilanz (Stand 23 Uhr)

Köln (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Wikingerstraße in Rath-Heumar am Donnerstagnachmittag (7. November) sucht die Polizei nach drei Einbrechern. Laut Zeugen sollen die Männer, die durch einen Nachbarn (56) gestört wurden, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 25-30 Jahre alt sein. Der 56-Jährige hatte gegen 16.20 Uhr verdächtige ...

