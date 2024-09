POL-HA: Schlägerei auf der Tillmannsstraße

Hagen-Vorhalle (ots) - Mit einem Trick schaffte es ein unbekannter Mann auf dem Rastplatz Funckenhausen an der A 1, einer Frau die Handtasche zu entwenden. Am Donnerstag (29.08.) saß die 68-Jährige gegen 11.50 Uhr in ihrem Auto auf dem Beifahrersitz. Sie gab an, dass ein weißes Auto neben ihr gehalten habe. Ein Mann sei ausgestiegen, habe an das Fenster geklopft und ihr gesagt, dass sich hinter ihrem Fahrzeug Öl auf ...

mehr