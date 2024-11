Polizei Köln

POL-K: 241113-2-K Großdemonstration am Samstag in der Kölner Innenstadt - Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen

Köln (ots)

Am kommenden Samstag (16. November) hat eine Privatperson eine Versammlung mit Aufzug, ausgehend von der Deutzer Werft durch Teile der Innenstadt, mit dem Thema "Freiheit für Öcalan" angezeigt. Der Veranstalter plant zwischen 10 und 16 Uhr mit erwarteten 15.000 Teilnehmern über die Severinsbrücke ins Linksrheinische, am Rheinufer und Heumarkt vorbei, zurück über die Deutzer Brücke zum Ausgangspunkt zu gehen. Die Polizei Köln plant bereits ab den frühen Morgenstunden Straßen und Flächen in Deutz zu sperren, da nach derzeitigen Erkenntnissen überregionale Teilnehmer mit mehr als hundert Bussen an- und abreisen werden. Darüber hinaus muss durch die geplanten Sperrungen der Severins- und Deutzer Brücke sowie entlang der Aufzugsstrecke mit erheblichen Verkehrsstörungen gerechnet werden.

Einsatzleiter Bastian Marter, Leiter der Direktion Besondere Aufgaben, betont, "dass der Schutz der Versammlung höchste Priorität hat. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte möglichst gering gehalten werden." Mit dem Blick auf die hoch emotionale Situation vieler in Deutschland lebender Kurden und Türken ergänzt der Leitende Polizeidirektor: "Es besteht ein erhöhtes Konfliktpotential. Daher werden wir zum Schutz der freien Meinungsäußerung mit einer hohen Anzahl an Einsatzkräften im Stadtgebiet sein, um drohende Auseinandersetzungen zwischen Meinungsgegnern konsequent zu unterbinden. Zudem werden wir konsequent auf die Einhaltung der erteilten Auflagen achten"

Informationen während des Einsatzes veröffentlicht die Polizei Köln über Facebook und "X" (ehemals Twitter). (ph/sb)

