POL-K: 241113-1-K Mobiltelefon am Eigelstein geraubt - drei Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Am Dienstagabend (12. November) haben Streifenteams der Polizei Köln drei mutmaßliche Räuber (32, 31, 23) in der Altstadt-Nord vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen sollen gegen 23.30 Uhr versucht haben, zwei Kölnern (40, 45) Drogen zu verkaufen. Auf deren "Nein" sollen zwei Tatverdächtige ihnen gegen den Kopf geschlagen und einer dem 45-Jährigen das Smartphone geraubt haben.

Dank der genauen Beschreibung der Geschädigten und eines Zeugen entdeckten Polizisten einen Tatverdächtigen am Ebertplatz in einer Spielhalle und die anderen beiden am Eigelstein und am Felix-Rexhausen-Platz. (cb/de)

