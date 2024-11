Polizei Köln

POL-K: 241115-2-K Zivilfahnder nehmen gesuchten Straftäter in den Köln-Arcaden fest - zwei Haftbefehle

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Donnerstagvormittag (14. November) einen 49 Jahre alten Mann im Stadtteil Kalk festgenommen. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von fast dreieinhalb Jahren vor. Fahnder waren ihm bereits seit mehreren Monaten auf der Spur. Nach gezielten Ermittlungen hatten die Einsatzkräfte den Mann in den Arcaden ausfindig gemacht. Der 49-Jährige ist bereits an die Justizvollzugsanstalt überstellt worden. (cr/de)

