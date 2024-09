Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kirchengebäude - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein kirchlich genutztes Gebäude in der Höfflerstraße war in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber. Wie am Mittwochmorgen bei der Polizei angezeigt wurde, haben sich die Täter in der Nacht zuvor Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge mehrere Gartengeräte und Spirituosen einer bevorstehenden Geburtstagsfeier. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchs. Die Polizei fragt: Hat jemand in der Nacht zum Dienstag etwas Verdächtiges in der Höfflerstraße bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.|krä

