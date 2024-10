POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Lebach (ots) - Am Freitag, den 11.10.24, gegen 11:20 Uhr wurden in Lebach zwei Jugendliche von einem Exhibitionisten belästigt. Der Mann befand sich in der Dillinger Str. (in Höhe Fußweg Richtung Jabacher Straße) in einem Gebüsch. Als die Jugendlichen in Höhe des Mannes waren, zog dieser seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 35-45 Jahre alt, ca. 1,70 m ...

