Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Reken (ots)

Tatort: Reken, Neue Mitte und Dorstener Straße;

Tatzeit: 25.11.2024, 20.00 Uhr, bis 26.11.2024, 07.00 Uhr;

In mehrere Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Einbrecher an der Straße Neue Mitte und an der Dorstener Straße insgesamt fünf Transporter auf und entwendeten daraus Werkzeuge. Bei der Tatörtlichkeit an der Dorstener Straße wurden drei Täter gegen 02.05 Uhr bei der Tatausführung beobachtet. Ob diese Männer auch für den Einbruch auf der Straße Neue Mitte verantwortlich sind, steht derzeit noch nicht fest. Zwei Einbrecher dieses Trios konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: normale Statur, schwarzer Bart, schwarze Jeans, schwarze Jacke, schwarze Mütze, dunkle Handschuhe, weiße Socken und schwarz-weiße Schuhe der Marke Adidas.

2. Täter: normale Statur, schwarze Hose, rotes Shirt unter schwarzer Jacke, graue Mütze, dunkle Handschuhe, schwarze Schuhe. Dieser Mann hatte bei der Tatausführung ein schwarzes Tuch über Mund und Nase.

3. Täter: ohne Beschreibung

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell