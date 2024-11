POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hengelerstraße; Tatzeit: 25.11.2024, zwischen 08.15 Uhr und 20.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Montag in Stadtlohn. Die Täter gelangten in das Objekt an der Hengelerstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten ein Schlafzimmer, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an die ...

