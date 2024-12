Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Zusammenstoß mit Bagger.

Lippe (ots)

In der Oberen Straße kam es am Freitagmorgen (29.11.2024) zu einem Auffahrunfall zwischen einem Alfa Romeo und einem Bagger. Ein 20-Jähriger aus Bad Lippspringe war mit seinem Auto gegen 7 Uhr in Richtung Schlangen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 33-Jähriger aus Gütersloh mit seinem Bagger. Augenscheinlich aus Unachtsamkeit fuhr der Alfa-Fahrer auf den Bagger auf. Sein Wagen wurde dabei erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Straße bliebt für die Unfallaufnahme bis etwa 8.15 Uhr komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Schlangen abgestreut.

